"Scuola di botte" nei vicoli. La procura: “Fatto gravissimo”

Uno squadrone di trenta persone si alza dalle scale della cattedrale di San Lorenzo e si avvia verso "il progetto dei vicoli". Ovvero, una passeggiata nel centro storico affollata da genovesi e romani compagni dello youtuber Simone Cicalone noto per il suo canale da un milione di persone.

Online pubblica le sue peregrinazioni nelle zone degradate, come spiega lui, di alcune città. Suoi compagni d’avventura, uomini della Colosseum Luxury Service, una società di sicurezza, che sul sito online raccoglie le segnalazioni degli utenti.

Sono tantissimi "non perché cerchiamo lo scontro ma per scoraggiare la lontana idea che qualcuno faccia il kamikaze". Si aggirano tra i vicoli riempendo lo spazio con i loro giacconi ingombranti e l'atteggiamento tronfio, scrivono in descrizione al video: "Siamo stati a Genova per raccontare i famigerati vicoli del centro di Genova, da sempre temuti dagli abitanti e dai turisti, luoghi angusti dove ad ogni angolo è possibile fare un incontro poco piacevole, ci siamo fatti un giro con un gruppo eterogeneo di ragazzi di Genova ma ad un certo punto la tensione è salita e sono arrivati i soliti kamikaze che volevano impedirci di passare per certe strade.

Seguirà nei prossimi giorni la seconda parte del video con altri elementi di disturbo".

Nelle immagini pubblicate si vedono senza fissa dimora, spacciatori, passanti intervistati dalla banda e i modi non sono passati inosservato alla Procura che ha incaricato la digos e la polizia locale di raccogliere più informazioni possibile: il gruppo, come detto composto da genovesi e romani, era arrivato in città da giorni? Si erano già visti movimenti sospetti?

Dura anche la reazione delle associazioni che si prendono cura del centro storico: "Avete infangato l'immagine del nostro Centro Storico - è il commento amaro di Christian Spadarotto presidente dell'associazione Ama alla Maddalena - Lo avete fatto in modo provocatorio, calpestando anche il rispetto per la fragilità di una Donna. Uno spettacolo ignobile, falso e inaccettabile per noi: vergognatevi".

Interviene anche il presidente del municipio Centro Est, Andrea Carratù: “I vicoli sono famosi per la loro bellezza e non famigerati perché pericolosi. 60.000 persone per I Rolli in un weekend hanno girato per il centro storico…pazzi incoscienti?Milioni di turisti che visitano la città antica sono amanti del brivido? – scrive il politico su Facebook – Migliaia di attività commerciali, artigianali, artistiche, professionali tra le quali alcune sono di assoluta eccellenza. Tutto perfetto??? Certo che no… ma non è distruggendo un’immagine che si aiuta ad affrontare i problemi”.