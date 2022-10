"Negozio ebreo", scritta antisemita su una saracinesca a Marassi

Sopra la stella di Davide, sotto la scritta: "Negozio ebreo".

Sconcerto, questa mattina, tra i residenti di Marassi che al risveglio hanno trovato una saracinesca in via Bertuccioni imbrattata con lo slogan antisemita.

Le parole scritte a bomboletta spray gialla sulla serranda di una pasticceria sono state immediatamente cancellate. Non lo saranno le responsabilità. Sul caso indaga la digos che ha disposto il sequestro delle immagini di videosorveglianza cittadina per risalire ai responsabili.

L'atto vandalico è stato compiuto nella notte, probabilmente poche ore dopo l'inizio dello Yom Kippur che quest'anno si celebra proprio tra il 4 e il 5 ottobre. Per gli ebrei rappresenta la festività più sacra: è simbolicamente 'Il giorno del pentimento' e si rifà a quello in cui Mosè scese dal monte Sinai con le Tavole della Legge.

"La diffusione della cultura ebraica è sempre più necessaria per fare sì che il rapporto degli ebrei con i non ebrei non si limiti a conoscenze individuali, superficiali e legati a stereotipi di tragica origine radicatisi nel tempo coltivati dall'ignoranza e dal razzismo e non sempre involontari e inconsapevoli", aveva detto la presidente della Comunità ebraica Raffaella Petraroli dopo la barzelletta antisemita raccontata dall'assessora Lorenza Rosso durante la Giornata Europea della Cultura Ebraica, lo scorso 18 settembre.