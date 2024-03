Scolmatore Bisagno, l'interdittiva antimafia mette di nuovo a rischio i lavori

Il Consiglio di Stato riabilita l'interdittiva antimafia sul consorzio Research, che ha in carico la realizzazione dello scolmatore del torrente Bisagno a Genova. Il cantiere, dunque, rischia un nuovo stop, dopo la prima interdittiva, poi annullata dal Tar di Salerno.

"La situazione è singolare: quel consorzio è stato considerato mafioso o non mafioso da vari tribunali a senso alternato - commenta il presidente della Regione, Giovanni Toti, commissario governativo dell'opera - abbiamo già fermato e riaperto quel cantiere due volte. Peraltro con una denuncia nei confronti del sottoscritto in qualità di commissario, che ha chiuso il cantiere alla prima interdittiva, lo ha riconsegnato quando è stata annullata, e adesso ce n'è una nuova".

Toti fa sapere di avere già "convocato l'Avvocatura dello Stato per sapere come ci dobbiamo comportare. Peraltro, è pendente un giudizio di riabilitazione presso il tribunale campano per quel consorzio ed è già fissato per il 27 marzo. Abbiamo un'esigenza di tutela delle legalità, ma abbiamo anche l'esigenza di non avere un cantiere, che come i treni fa una fermata ogni quarto d'ora a seconda del tribunale, che si pronuncia. Chiederemo se è necessario risolvere nuovamente il contratto o se occorre aspettare la nuova pronuncia giudiziaria per avere una parola definitiva o per sapere qualche altra misura deve prendere la struttura commissariale".

Netta anche la presa di posizione del viceministro a Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi. "Non sono certo un fan di questo consorzio, ritenevo che all'inizio si dovessero prendere altre decisioni - afferma - ma bisogna che i tribunali si coordinino: non si può pensare che a seconda del tribunale, ci siano interdittive diverse. Su opere come quelle, quando ci sono appalti pubblici, bisogna garantire la salvaguardia del cittadino e la realizzazione dell'opera. Per questo oggi facciamo tutti i protocolli antimafia anticipatamente rispetto all'apertura dei cantieri".

L'esponente del governo chiede che "ci dicano che cosa dobbiamo fare, ma le leggi devono essere uguali e deve esserci un'interpretazione univoca. È evidente che Genova e l'Italia in generale non possono andare dietro a situazioni bizantine di questo tipo. Quello scolmatore l'avremmo già finito: non possiamo pensare di procedere in questa maniera con le opere pubbliche. Si prenda una decisione e si diano poteri al governo per procedere senza di nuovo arrivare a contenziosi col privato".

E attacca: "ci sono istituzioni che non si rendono ancora conto delle esigenze del Paese - conclude Rixi -: sicuramente c'è la legalità ma anche la realizzazione di opere che garantiscono l'incolumità ai cittadini. Abbiamo un sistema giudiziario particolarmente bizantino: se togliamo al consorzio l'opera finiamo in tribunale e non è detto che ci diano ragione; se teniamo il consorzio, rischiamo di avere bloccata l'opera".

Garibaldi e D'Angelo (Pd): "Preoccupazione per l'ennesimo stop"

"Esprimiamo estrema preoccupazione per l'ennesimo stop al cantiere dello scolmatore del Bisagno. Una vicenda che impone scelte rapide a tutela della legalità e della collettività. Il consorzio Research aveva già subito un'interdittiva e i cantieri erano già in ritardo: non aveva subito penali per questo, ma era già chiaro che sarebbe stato impossibile vederlo realizzato entro il 2025", così il capogruppo Pd in Regione, Luca Garibaldi, e il capogruppo Pd in Comune a Genova, Simone D'Angelo.

"In passato - ricordano - si era discusso della possibilità di risolvere il contratto, ma la scelta del commissario è stata di andare avanti con questo consorzio, nonostante la prima interdittiva e nonostante i gravi problemi sulla qualità delle lavorazioni e le denunce sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori. Ora il commissario dell'opera, Toti, intervenga e risolva il contratto".

"L'opera - concludono - non può più ritardare, il Bisagno va messo in sicurezza al più presto per non lasciare esposto ancora più a lungo un intero territorio e i suoi cittadini a rischio inondazioni. Non servono ulteriori perdite di tempo. Lo scolmatore è un'opera essenziale: Toti invece di tergiversare prenda una decisione che sia risolutiva".

Tafaria (Filca Cisl): "Subito convocati dall’assessore Giampedrone, vogliamo garanzia occupazionale"

"Dopo le ultime notizie sullo scolmatore del Bisagno siamo stati subito convocati dall'assessore regionale Giampedrone: l'opera è fondamentale e deve andare avanti per il bene di Genova e di tutta la nostra regione, soprattutto dopo le abbondanti piogge dell'ultima settimana, che hanno confermato la necessità d'intervenire velocemente contro il dissesto idrogeologico. Vogliamo soprattutto garanzie occupazionali per i 50 operai e i 15 impiegati, che sono attualmente al lavoro nel cantiere", spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria.

Uil: "Preoccupazione per la realizzazione dell'opera, per il futuro dei lavoratori e per la tutela della legalità"

"Apprendiamo che è stata reintrodotta l'interdittiva antimafia sul consorzio Research, che lavora allo scolmatore del Bisagno - dichiarano Emanuele Ronzoni, commissario straordinario Uil Liguria e Mirko Trapasso, segretario generale Feneal Uil Liguria -. Il rischio stop del cantiere ci preoccupa per la sorte dell'opera e per il futuro dei 100 lavoratori coinvolti. Attendiamo l'incontro con la Regione previsto per venerdì pomeriggio e auspichiamo la prosecuzione dei lavori insieme alla tenuta della legalità nel cantiete".