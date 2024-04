Scivola in una scarpata mentre è a passeggio e batte la testa

Brutta avventura per una donna a passeggio con il marito nel primo pomeriggio di martedì 2 aprile, nei pressi di forte Puin.

La 56enne mentre camminava è caduta, scivolando in una scarpata e battendo la testa. Subito allertata la macchina dei soccorsi: sul posto la Croce Bianca Carbonara e i vigili del fuoco. Allertato anche l'elisoccorso a titolo precauzionale.

Per fortuna la situazione è tornata alla normalità all'arrivo dei soccorsi che hanno recuperato la donna: non c'è stata la necessità di far intervenire l'elicottero e, alla fine, dopo le prime cure dei militi, la 56enne non ha avuto bisogno di essere trasportata in ospedale.