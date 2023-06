Scippi in scooter, Gambino: "Intensificati controlli, probabile coppia che lavora insieme"

Scippi in scooter, furti di Vespe e spaccate: sono solo tre delle ultime emergenze segnalate dal consigliere comunale Lorenzo Pellerano (Liguria al Centro) in Aula Rossa. "Gli scippi compiuti in motorino - dice - hanno segnato in particolare la zona di circonvallazione a monte e Manin: si tratta di persone che sostano sullo scooter e poi al momento giusto strappano le borse alle persone, a volte trascinandole anche per la strada. Ci sono poi i furti di Vespe, rubate in sequenza e spesso i telai sono stati trovati sulle alture, si pensa per ricavare pezzi per il mercato illecito. Altro tema è quello delle spaccate con tombini utilizzti per sfondare vetrine soprattutto nel centro storico" conclude il consigliere chiedendo alla giunta quali provvedimenti intenda prendere per contrastare i fenomeni.

"Furti e scippi avvelenano il tessuto sociale - ha spiegato l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino - e creano insicurezza diffusa tra i cittadini, anche se sono episodi. Riguardo i furti avvenuti ultimamente nel centro storico, i colpevoli sono stati arresti dalla polizia di Stato in coordinamento con la polizia locale che ha fornito le immagini dei furti stessi. Un altro furto simile non è ancora stato scoperto".

Sugli scippi con lo scooter, invece, avvenuti tutti due settimane fa, l'assessore si è fatto un'idea: "Pensiamo si tratti di una coppia di ladri che lavorano insieme, ma sono ancora incorso indagini della Questura. Noi abbiamo intensificato i controlli".