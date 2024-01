Il primo sciopero dei trasporti del 2024: bus a rischio

Mercoledì 24 gennaio è il giorno dello sciopero di 24 ore dei trasporti: i sindacali Cub Trasporti, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas e Sgb Usb Lavoro Privato Genova hanno comunicato la propria adesione agli scioperi nazionali, proclamati dalle rispettive segreterie nazionali. È la prima agitazione del 2024.

Contestualmente l'organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato Genova ha comunicato, per il medesimo giorno, la propria adesione allo sciopero nazionale del settore trasporto pubblico locale di 4 ore, indetto da Usb Lavoro Privato.

Le richieste sono di un aumento salariale, la riduzione dell'orario, più sicurezza e salute nei luoghi, il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il trasporto pubblico locale. In cima alla lista, la battaglia contro "ogni forma di limitazione del diritto allo sciopero", un chiaro riferimento alle recenti precettazioni del ministro dei trasporti, Matteo Salvini. Dal punto di vista economico, chiedono un aumento dei salari d'ingresso per i neo assunti e uno stop alla privatizzazione del servizio pubblico.

Per chi aderirà allo sciopero, le modalità di astensione dal lavoro del personale di Amt sono le seguenti:

Sciopero mercoledì 24 gennaio 2024, orari e modalità

Servizio di trasporto urbano Genova

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l'intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30;

il restante personale si asterrà dal lavoro per l'intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).

Servizio di trasporto provinciale

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l'intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17 alle ore 20;

il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle ore 9 alle ore 16.30.

Ferrovia Genova Casella

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l'intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30;

il personale della biglietteria si asterrà dal lavoro per l'intero turno.

Sciopero di 4 ore

Servizio di trasporto urbano Genova

Il personale viaggiante urbano si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30;

il restante personale urbano (comprese biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno; il servizio delle biglietterie è pertanto garantito fino alle ore 12.15.

Servizio di trasporto provinciale

Il personale viaggiante provinciale si asterrà dal lavoro dalle ore 10.30 alle ore 14.30;

il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle ore 10.30 alle ore 14.

Ferrovia Genova Casella

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30.

il servizio della biglietteria è garantito fino alle ore 12.15.

In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap. In ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito per i servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

Per fornire opportuni elementi di valutazione sui possibili disservizi, Amt informa che: