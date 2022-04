Hi Lex Chiavari, corteo in centro contro il licenziamento di 22 lavoratori

Presidio e corteo con blocco del traffico in centro a Genova nella mattinata di oggi, mercoledì 6 aprile, contro la procedura di licenziamento collettivo per 22 lavoratori dell'azienda Hi Lex di Chiavari, multinazionale della componentistica automobilistica.

La manifestazione

La manifestazione - partita alle 9,30 sotto la sede di Confindustria in via San Vincenzo - è stata convocata da Fiom Cgil e Fim Cisl in contemporanea alla trattativa con i vertici dello stabilimento a cui partecipa anche la Regione.

Presenti, in segno di solidarietà, diverse rappresentanze sindacali di altre aziende genovesi.

Il presidio si è poi trasformato in un corteo per le vie del centro cittadino, tra cori e fumogeni.

"Disposti anche al collocamento fuori azienda"

"Siamo nella seconda parte della procedura di licenziamento iniziata il 27 gennaio - spiega Paolo Davini, segretario Fiom Cgil Tigullio, a Dire - cerchiamo la mediazione della Regione per risolvere una partita molto difficile. L'azienda va avanti dicendo che vuole licenziare 22 persone, noi possiamo accettare solo la riduzione del personale su base volontaria, per cui siamo disposti anche al collocamento fuori azienda con formazione e incentivi all'esodo, ma senza coercizione".

Il sindacalista, però, non si fa illusioni: "Abbiamo poche speranze, ma è anche la prima volta che vediamo un presidio così nutrito mentre trattiamo. Speriamo che la mobilitazione abbia effetto e l'azienda capisca che questa non è la strada da percorrere".

Anche Marco Longinotti, Fim Cisl Genova, sembra rassegnato alla totale chiusura mostrata dall'azienda: "Di fronte abbiamo un muro che non riusciamo a scalfire, a metà mese si conclude la trattativa. Sono tre mesi che chiediamo il ritiro dei licenziamenti, l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e la volontarietà per uscire dall'azienda".