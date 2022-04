Hi Lex Chiavari, sciopero e presidio sotto la sede di Confindustria

Per mercoledì 6 aprile sono state dichiarate dalle rsu Hi Lex 8 ore di sciopero in concomitanza con l'incontro tra organizzazioni sindacali, rappresentanti di Regione Liguria e azienda, che si terrà presso la sede di Confindustria a Genova in via San Vincenzo alle ore 9.30.

A sostegno della trattativa contro i 22 licenziamenti annunciati dall'azienda si terrà un presidio di protesta a partire dalle ore 9 davanti alla sede di Confindustria al quale parteciperanno in solidarietà rappresentanze sindacali di altre aziende.

"Purtroppo la vertenza registra l'assenza dell'amministrazione comunale, che, al di là della solidarietà, a oggi non ha portato al tavolo alcuna proposta per facilitare una soluzione - attaca la Fiom Cgil Genova e Tigullio -. L'azienda, oltre ad essere la prima realtà metalmeccanica nel comune, è fortemente radicata sul territorio e il suo disimpegno dovrebbe far preoccupare le istituzioni sia per la tenuta occupazionale, sia per il valore aggiunto che il Gruppo porta al territorio e per questi motivi la Fiom Cgil chiede al Comune di Chiavari un impegno concreto attraverso il partecipato intervento dell'amministrazione alla vertenza".