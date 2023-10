Sciopero bus, Ugl Fna proclama un altro giorno di stop

Sciopero dei bus martedì 10 ottobre per 24 ore. A fermarsi per protesta è il personale viaggiante che aderisce al sindacato Ugl Fna.

Stop al transito urbano da inizio servizio alle ore 5.30, dalle ore 9.30 alle ore 17.00 e dalle ore 21.00 a fine servizio. Il restante personale sciopera tutto il turno.

Per quanto riguarda invece il servizio provinciale di Amt, gli autisti non svolgeranno servizio dall'inizio del turno fino alle 6, dalle ore 9 alle ore 17, dalle ore 20 a fine servizio.

In sciopero anche il personale addetto alle biglietterie:dalle ore 9 alle 16.30. Il resto del personale tutto il turno.

Ci saranno disagi anche sulla ferrovia Genova-Casella: da inizio servizio alle ore 6.30, dalle ore 9.30 alle ore 17.30, dalle ore 20.30 a fine servizio. Restante personale: tutto il turno.

"La direzione dice tanto di tenere all'immagine aziendale e poi i bus girano sporchi dentro e fuori, sono anni che i colleghi non riescono ad avere la dotazione vestiaria prevista, i colleghi scalano già al mattino alle 7, il collega aspetta che arrivi il bus e fa scendere il collega e parte lui, con i conseguenti ritardi e insulti, chi vuole pagare il biglietto non è messo in condizione di farlo quando gli esercizi sono chiusi, gli autisti che per prendere un giorno di festa devono stare ore e ore nei depositi, i tempi di percorrenza delle linee sono talmente inidonei che per andare in bagno i colleghi partono in ritardo - denuncia la segretario generale Roberto Piccardo -

Un bagno a caricamento allagato o comunque in condizioni vergognose, quello di Brignole, che serve anche I colleghi dell'extraurbano inagibile quando piove, così come la saletta graduati e personale.

Quindi senza aggiungere altro, questo dovrebbe far capire a chi di dovere com'è l'umore dei dipendenti e dopo tutto questo magari vengono anche aggrediti e qualcuno si azzarda a dire che va tutto bene? Siamo una voce fuori dal coro, ma Ugl Fna dice che c'è molto da fare e abbiamo anche fatto proposte concrete peccato che on ci sia la convenienza di applicarle. Contiamo sull'appoggio dei lavoratori, solo così potremo cambiare lo stato vergognoso delle cose".