Aggressioni sui bus, proclamato il primo sciopero per la sicurezza

La segreteria Ugl Fna ha proclamato il primo sciopero sulla sicurezza. Mercoledì 27 luglio i lavoratori di Amt aderenti al sindacato incroceranno le braccia dalle 20 alle 24.

"Abbiamo incontrato l'azienda - spiega Roberto Piccardo, dirigente sindacale Ugl Fna - a cui abbiamo esposto le nostre proposte; questo in prospettiva della creazione di un tavolo operativo da noi richiesto con istituzioni e forze dell'ordine per trovare le soluzioni possibili e attuabili. Il nostro lavoro è quello di trasportate l'utenza, ma lo Stato ha il compito di garantire la sicurezza così da permettere ai passeggeri e ai lavoratori di tornare a casa sani e salvi".

"Se poi non si riesce a garantire la sicurezza negli orari notturni - prosegue Piccardo -, fermiamo il servizio in quella fascia oraria. L'impegno dei conducenti è costante, l'obbligo della mascherina Ffp2 alla guida ha già provocato malori, i bus con aria condizionata fuori uso sono da considerarsi guasti così come da omologazioni della motorizzazione".

"Ai colleghi non si riescono a garantire i bagni a tutti i capolinea - sottolinea Piccardo -, così come il rispetto dei regolamenti di bordo, e l'azienda invece di incentivare il personale visto l'enorme senso di responsabilità dimostrato per garantire il servizio, cerca ogni pretesto per osteggiarli. Da qui l'amarezza dei dipendenti".

"Ovviamente la protesta è per condannare non solo la violenza contro gli autisti ma anche contro i verificatori della sosta e dei titoli di viaggio, aggrediti anche loro quotidianamente, conclude il sindacalista.