Operazione 'white & coffee', arrestate 13 persone

Al termine di una articolata attività investigativa, mercoledì 21 febbraio 2024 i poliziotti della squadra mobile di Savona hanno eseguito, nelle province di Savona, Genova, Messina e Vercelli, l'ordinanza del gip del tribunale di Savona, a carico di 24 soggetti, ritenuti gravemente indiziati dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono nove le ordinanze di custodia cautelare in carcere e 15 le misure di divieto di dimora nel comune di Savona. I soggetti, molti senza fissa dimora, sono stati rintracciati nelle province di Savona, Genova, Messina e Vercelli con l'ausilio dei colleghi delle squadre mobili territorialmente competenti e delle unità cinofile della polizia.

Nella fase di esecuzione delle catture, a Savona, i poliziotti hanno arrestato nella flagranza del reato altri quattro soggetti, un albanese incensurato, un italiano incensurato e due nigeriani con precedenti specifici, sorpresi mentre tentavano di gettare dalla finestra delle abitazioni la sostanza stupefacente.

Gli altri nove soggetti destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere, tutti rintracciati, sono di nazionalità nigeriana e gambiana, tutti con precedenti penali e di polizia in materia di stupefacenti e immigrazione. Sono tuttora in corso le ricerche di tre cittadini stranieri destinatari di divieto di dimora.