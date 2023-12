Ritira pacco con 3 kg di droga dentro, 22enne in manette

Il transito a Genova di un pacco ha fatto finire in manette un 22enne incensurato residente a Sassuolo. Giovedì 14 dicembre il giovane si è recato a ritirare la spedizione, proveniente dalla Spagna, presso un punto di ritiro a Casalgrande, nel reggiano, ignaro del fatto che il pacco fosse tracciato dopo il suo arrivo in dogana a Genova.

All'interno dell'involucro le fiamme gialle hanno trovato oltre tre chilogrammi di hashish. Il ragazzo è stato sottoposto a una perquisizione personale e trovato in possesso di altri due grammi di droga, quindi arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Portato in carcere, sabato scorso è comparso in tribunale a Reggio Emilia per l'udienza di convalida durante la quale si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto i domiciliari.