Cade da cavallo, l'elicottero non riesce a intervenire per il maltempo

Una donna di circa 50 anni è rimasta ferita in modo grave in seguito a una caduta da cavallo. Disarcionata dall'animale, la donna è precipitata per circa quattro metri.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 di domenica 29 ottobre 2023 a Santo Stefano d'Aveto. Sul posto sono intervenute l'automedica Tango 1, un'ambulanza della Croce Rossa di Santo Stefano e il soccorso alpino.

Allertati anche i vigili del fuoco, che sono decollati a bordo dell'elicottero Drago, ma hanno dovuto fare ritorno alla base a causa del maltempo. La donna, cosciente, è stata così accompagnata via terra in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino con diversi traumi.