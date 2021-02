Ubriaco, distrugge colonnina di ricarica elettrica e insulta i carabinieri

È successo a Santa Margherita Ligure, denunciato un 41enne trovato in possesso di una pistola a salve senza tappo rosso

Si è accanito su una colonnina di ricarica elettrica vicina alla stazione di Santa Margherita Ligure, molestando i viaggiatori e finendo per insultare anche i carabinieri intervenuti per riportare la calma.

Protagonista un 41enne di origini romene, diventato violento anche a causa dell’alcol ingerito. All’arrivo dei militari della stazione locale, l’uomo ha iniziato a insultarli e minacciarli, sino a quando non è stato bloccato e perquisito.

In tasca aveva una pistola a salve, senza tappo rosso: portato in caserma, è stato denunciato per porto abusivo di armi, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.