Si barrica in casa da solo: “Faccio esplodere la bombola del gas”

Ore di apprensione a Santa Margherita dove ieri sera, lunedì 30 ottobre, in via Bottaro un uomo si è barricato in casa e ha minacciato di farla esplodere con una bombola di gas.

A chiamare il 112 alcuni residenti allarmati dalla situazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i vigili del fuoco.

I militari hanno iniziato una trattativa con l'uomo ma, a un certo punto, si è temuto il peggio quando lui ha incendiato la soletta dell’appartamento ferendosi alla testa.

Dopo diverse ore e minacce da parte sua di far saltare in aria l'appartamento, l'uomo si è consegnato alle forze dell'ordine. É stato portato al pronto soccorso di Lavagna per le prime cure e poi all'ospedale San Martino per le ustioni che si è provocato.