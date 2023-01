Santa Margherita, bus gratis per over70: requisiti e come ritirare i biglietti

Anche per il 2023 i bus a Santa Margherita Ligure saranno gratis per gli over70. Per usufruire della speciale iniziativa, bisogna essere residenti nel comune rivierasco e aver compiuto 70 anni (oppure compierli quest'anno).

Per richiedere i carnet mensili gratuiti, occorre rivolgersi alla biglietteria dell'infopoint in piazza Vittorio Veneto, aperta il sabato e la domenica dalle 9 alle 13.

Il carnet è valido per tutte le corse dell'area metropolitana, Genova esclusa. Un biglietto del carnet vale una corsa.