Incendio boschivo, vigili del fuoco al lavoro da alcune ore

Vigili del fuoco e volontari antincendio boschivo della Protezione Civile al lavoro da alcune ore nel comune di Lavagna per un incendio boschivo che sta interessando la strada che porta alla frazione di Santa Giulia, nell'interno.

Inizialmente si era creata preoccupazione perché le fiamme avrebbero potuto avvicinarsi anche a un'abitazione, la centrale operativa dei vigili del fuoco ha spiegato, intorno alle ore 18 di sabato 24 giugno 2023, che la situazione è comunque sotto controllo sotto questo punto di vista.

Le squadre rimarranno comunque sul posto anche dopo le 20 per tutte le operazioni tra spegnimento definitivo e bonifica. Ancora da accertare le cause del rogo, non è esclusa nessuna pista.