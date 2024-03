Vede i ladri in casa tramite l'app sul telefono e fa intervenire i carabinieri

Nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 marzo 2024 un cittadino, allertato dal sistema di videosorveglianza installato nella propria abitazione e collegato al suo telefono cellulare, ha richiesto l'intervento del personale delle forze di polizia poiché all'interno della casa nel comune di Sant'Olcese aveva rilevato la presenza di due intrusi, che rovistavano negli ambienti domestici, conversando tra di loro in lingua straniera.

Grazie all'immediato intervento di personale del Nucleo Radiomobile, i ladri, ancora all'interno dell'abitazione poiché ignari della segnalazione al 112 fatta dal proprietario, sono stati colti in flagranza di reato e hanno tentato di dileguarsi, scappando dalla stessa finestra, che avevano in precedenza forzato per introdursi nell'edificio.

Nelle fasi concitate dell'intervento, uno dei due ha tentato di colpire un militare con un badile, non riuscendovi per la prontezza di riflessi del carabiniere, e si è dileguato nella vicina area boschiva. Nel frattempo, l'altro militare è riuscito a bloccare il secondo malfattore, nonostante questi tentasse di opporsi con violenza al suo arresto.

Perquisito sul posto, lo stesso è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso e della refurtiva asportata dai locali dell'abitazione, costituita da monili e monete in oro, orologi e francobolli da collezione. Tutti gli oggetti recuperati sono stati quindi riconsegnati al legittimo proprietario.

L'uomo, un cittadino georgiano ventottenne, è stato arrestato con l'accusa di rapina e resistenza a pubblico ufficiale e condotto presso il carcere di Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria.