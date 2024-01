Spaccano il finestrino dell'auto e rubano i bagagli

Hanno spaccato i vetri del finestrino di un'auto, poi sono arrivati ad aprire il bagagliaio e a rubare le valigie che vi erano riposte. Ma i due ladri non hanno fatto i conti con la vittima del furto che ha visto quel che stava succedendo e ha chiamato immediatamente i carabinieri.

È successo in via Mura degli Zingari: qui due marocchini di 33 e 30 anni hanno rubato le valigie dal bagagliaio di un'auto parcheggiata, dandosi poi alla fuga. Ma la vittima, accortasi del furto, ha chiamato i carabinieri che hanno individuato i ladri in una casa abbandonata nelle vicinanze.

I militari hanno così recuperato l'intera refurtiva e arrestato i responsabili, in flagranza di reato, per furto aggravato. I due sono stati portati nelle camere di sicurezza del comando, in attesa del giudizio direttissimo.