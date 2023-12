Tagliano col flessibile la cassaforte a muro e la svuotano: bottino da 50mila euro

Attrezzati con un flessibile, hanno tagliato la cassaforte a muro e l'hanno svuotata di tutti i gioielli che conteneva. Un bottino da circa 50mila euro tirato su approfittando dell'assenza dei padroni di casa nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 dicembre.

A San Fruttuoso, in via Forlì, i malviventi hanno prima forzato una porta finestra e si sono così introdotti nell'abitazione, mettendola a soqquadro per cercare qualcosa di valore da rubare. E hanno trovato la cassaforte a muro, che hanno appunto aperto con un flessibile, portando via tutto il suo prezioso contenuto.

All'arrivo in casa i residente hanno chiamato il 112 e sono intervenute le volanti della polizia con la polizia scientifica per rilevare le tracce lasciate dalla banda. L'indagine è ora nelle mani della squadra mobile, particolarmente impegnata in questo periodo dell'anno per i furti in abitazione.