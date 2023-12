Bottino da 50mila euro, due armi e gioielli: colpo grosso in un appartamento

Prosegue la sequenza di rapine in abitazioni a Genova con l'avvicinarsi delle festività: nella giornata di ieri, dei ladri seriali sono entrati in un appartamento in via Inferiore Perasso, sulle colline di Quarto, passando da una finestra.

Significativo il bottino sottratto: circa 50mila euro tra contanti, gioielli e due armi legalmente possedute: un fucile da caccia e una pistola.

I residenti hanno segnalato il furto una volta rientrati a casa. Le forze dell'ordine, tra cui agenti delle volanti ed esperti della polizia scientifica, sono intervenuti sul luogo per avviare le indagini e cercare tracce biologiche o impronte che possano identificare gli autori del crimine.