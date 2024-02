"Patente e libretto": automobilista va nel panico, poi spunta la droga

"Patente e libretto", ma anche la droga in auto. Durante un normale controllo alla circolazione stradale, nella zona di San Martino, i carabinieri hanno fermato un 25enne originario dell'Albania alla guida di un veicolo, l'uomo si è mostrato estremamente nervoso alla vista degli uomini in divisa.

L'atteggiamento ha insospettito i militari che hanno deciso di perquisire l'automobile e il 25enne, irregolare in Italia ma incensurato. A bordo sono stati trovati 50 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento e mille euro in contanti, presumibile provento dell'attività illecita.

L'uomo è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e portato nel carcere di Marassi.

