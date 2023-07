Inseguimento in moto a San Marino, arrestato genovese

Un 52enne residente a Genova, S. C. le sue iniziali, è stato arrestato a San Martino con le accuse di possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli, violenza o minaccia contro l'autorità e uso di impronte pubbliche contraffatte. Per gli stessi reati è finito in manette anche un 59enne di Firenze.

Nel pomeriggio di venerdì 28 luglio 2023, intorno alle ore 18.15, un sottufficiale della Guardia di Rocca in abiti civili, insospettito dall'atteggiamento di due individui in sella a una moto, che si aggirava nel centro abitato di Domagnano, ha allertato i colleghi della pattuglia, che, fermi lungo la superstrada, hanno intercettato la moto.

I due motociclisti, invece di fermarsi all'alt, sono scappati in direzione Serravalle. La pattuglia si è messa all'inseguimento lungo la superstrada e contemporaneamente ha chiesto rinforzi. Durante la fuga, i malviventi hanno tentavano di eludere le forze dell'ordine, adottando manovre pericolose e ad alta velocità, tanto che finivano per perdere il controllo del mezzo e, dopo aver urtato un'auto, sono caduti a terra.

Nonostante l'incidente, i due hanno continuato a fuggire a piedi, cercando di disperdersi nei campi circostanti. Mentre i fuggitivi risalivano un campo dietro al centro commerciale Azzurro, sono stati avvistati e bloccati. In possesso dei due malviventi, gravati di numerosissimi precedenti penali, sono stati trovati arnesi da scasso nascosti all'interno di uno zaino.

Al termine dell'attività congiunta di Guardia di Rocca e Gendarmeria, che hanno proceduto anche all'interrogatorio dei due individui e delle procedure di foto segnalamento, in tarda serata sono stati condotti nel carcere dei Cappuccini in stato di fermo a disposizione del Commissario della Legge.