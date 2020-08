Sviene in via San Lorenzo e viene soccorso: nascondeva droga negli slip

Un uomo di origini senegalesi, nato nel 1982, pregiudicato e senza fissa dimora è stato soccorso dopo essersi accasciato privo di sensi in via San Lorenzo nel centro di Genova. Trasportato in auto medica al Pronto Soccorso dell’Ospedale Galliera, durante la visita è stato trovato in possesso di droga negli slip.

Su richiesta del personale sanitario i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova sono intervenuti per sottoporre a sequestro nove grammi di hashish, suddivisi in tredici dosi pronte per lo smercio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 38enne è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio.