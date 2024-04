Tentano furto in appartamento e su un camper, poi scappano con l'autobus

Pomeriggio movimentato in Valpolcevera. Martedì 16 luglio la polizia ha bloccato a Bolzaneto tre stranieri in fuga dopo un doppio tentativo di furto avvenuto nella zona di San Biagio.

Intorno alle ore 18 alcuni cittadini hanno chiamato le forze dell'ordine raccontando di aver notato tre persone che cercavano di scassinare un camper parcheggiato e che il gruppo si era poi allontanato salendo a bordo di un autobus della linea 7 in direzione Bolzaneto. La volante, dopo aver raccolto descrizioni molto dettagliate, è intervenuta immediatamente e, in via Pastorino, ha visto scendere dal mezzo tre uomini con caratteristiche molto simili, gli agenti li hanno quindi fermati e portati in Questura.

Dalle testimonianze raccolte è emerso che un'altra persona residente nella zona di San Biagio aveva messo in fuga due persone che cercavano di entrare in un appartamento attraversa la finestra del bagno, questo era successo intorno alle ore 16. Anche in questo caso le descrizioni corrispondevano. Alla fine è scattata la denuncia per tutti e tre per tentato furto aggravato, per due anche in abitazione e per uno anche per false attestazioni. Si tratta di un 25enne, un 26enne e un terzo ragazzo che ha dichiarato di essere minorenne, ma in realtà dovrebbe avere un'età compresa tra i 19 e i 20 anni essendo già noto alle forze dell'ordine.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp