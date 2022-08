Violenza e sangue sul bus notturno, il sindacato Ugl Fna: "Blocchiamo il servizio"

Ennesimo episodio di violenza a bordo di un bus dell'Amt.

È accaduto questa notte su un autobus della linea 1 che attraversa tutta la città dal centro a ponente. Un gruppo di ubriachi extracomunitari, quando il mezzo si è fermato in via Degola, sono saliti a bordo e si sono affrontati con pugni, calci e spray al peperoncino. Ad un certo punto sono saltate fuori anche delle bottiglie di vetro che hanno usato come arma per ferirsi. Il risultato: sangue dappertutto e paura fra i passeggeri.

Poco prima delle 6, il mezzo si è dunque dovuto fermare e l'autista è stato costretto a chiamare i soccorsi: polizia locale e di Stato sul posto. "Dobbiamo assolutamente trovare una soluzione - dichiara Roberto Piccardo segretario regionale Ugl Fna - e continueremo a fare scioperi, come quello di 24 ore dell'8 ottobre, per dire basta a queste violenze, i passeggeri e gli autisti non possono continuare a essere in pericolo".

E poi la provocazione: "Se non si è più in grado di mantenere la sicurezza in certi orari dalle 10 di sera alle 6 di mattina come succede in tante città blocchiamo il servizio, noi abbiamo molte idee da proporre, ma stiamo ancora aspettando il tavolo che abbiamo chiesto con le istituzioni e Amt".