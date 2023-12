Drogato e ubriaco, aggredisce i carabinieri e rapina due minorenni

L'aggressione ai carabinieri non era stato il suo unico reato. Per un 20enne di nazionalità rumena è stato emessa dalla procura un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata e tentata rapina.

Una ventina di giorni fa, drogato e ubriaco, era stato arrestato in piazza Rismondo su segnalazione di alcuni cittadini che lo avevano visto smaniare e gridare. Dopo averlo portato in auto, un minorenne si è rivolto ai militari spiegando di aver subito una tentata rapina dal ragazzo in manette.

Non solo, alcuni giorni dopo un altro minore si è presentato alla stazione dei carabinieri di Bolzaneto e ha denunciato di essere stato rapinato di una collanina d’oro e di pochi spiccioli, fornendo una descrizione dell’aggressore che coincideva con il ventenne fermato il primo dicembre.

Grazie all’acquisizione delle immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino, è stata ricostruita la sequenza degli eventi.

La procura ha chiesto l’applicazione di una misura cautelare visti i precedenti di polizia e la pericolosità dimostrata dall’indagato e con ordinanza del 20 dicembre, disponeva la custodia nel carcere. Sono stati i carabinieri di Busalla ad andare a prendere il 20enne a casa e a portarlo nel penitenziario di Marassi dove si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.