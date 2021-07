Sampierdarena, gli ex magazzini del sale ospiteranno una palestra

Come di consueto, il Consiglio comunale di martedì 27 luglio 2021 si è aperto alle 14 con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata. Il consigliere di Forza Italia Guido Grillo, ricordando una delibera del 3 novembre 2015 in cui il consiglio comunale acquisiva dal Demanio gli ex magazzini del sale di Sampierdarena, e appreso dalla stampa il termine dei lavori, ha chiesto alla giunta quale sarà la destinazione d'uso dei locali.

"Sulla destinazione d'uso degli ex magazzini del sale stiamo lavorando da diverse settimane - ha detto l'assessore Stefano Garassino -. Dieci giorni fa è stato firmato l'atto ufficiale di cessione dal Demanio al Comune e ora di fatto è il Comune a esserne proprietario. Li ho visitati recentemente e devo dire che è stata fatta una ristrutturazione veramente bella e l'immobile è destinato a uso palestra".

"Abbiamo già attivato un percorso - prosegue Garassino - anche insieme all'assessore Monica Russo del Municipio II Centro Ovest che ha fatto la proposta che era anche quella dell'assessorato - di coinvolgere diverse realtà associative tra le quali la Ginnastica Sampierdarenese, un'associazione di danza e l'Università della terza età e qualche altro soggetto, che, insieme, potessero fare un patto di collaborazione per la gestione. Questa è una delle ipotesi per venire incontro alle esigenze di alcune associazioni territoriali, che hanno fatto richiesta di spazi e hanno attività sul territorio condivisa da tutti i cittadini del municipio e dal nostro assessorato. Sono realtà importanti e che a tutt'oggi si trovano senza sede associativa".

"Ho analizzato il percorso migliore in cui quell'immobile possa dare vitalità al tessuto di via Sampierdarena e stiamo lavorando per migliorare sempre di più - ha detto ancora l'assessore -. Presto acquisiremo anche la palazzina ex Sert a Sampierdarena, che diventerà la nuova sede di associazioni che ne faranno richiesta e dovrebbe andarci anche la Fidas, se riescono a concretizzare tutto. Ciò consentirà di poter avere una fruizione dalla mattina alla sera e un passaggio positivo di persone, giovani, cittadini e associazioni in modo da creare nel tessuto di una via che è sempre stata abbastanza complessa da un punto di vista sociale, un miglioramento anche dal punto di vista della sicurezza".

"Vi aggiornerò appena ci saranno notizie sulla strada che percorreremo per l'assegnazione dell'immobile, ma siamo già a buon punto e abbiamo già sentito diverse associazioni che lavorano alacremente sul territorio in maniera positiva", conlude Garassino.