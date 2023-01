Incidente sul lavoro, operaio investito in cantiere: dita amputate

Incidente sul lavoro nella mattinata di giovedì 12 gennaio: un operaio è stato investito in un cantiere ferroviario in via Pieragostini - a pochi metri dalla Fiumara - da un carrello. È stato colpito agli arti inferiori mentre il mezzo era in retromarcia e ha subito l'amputazione di alcune dita.

Sul posto, la Croce Verde di Sestri Ponente, la polizia di Stato e il personale del servizio Psal di Asl 3.

Il ferito è stato portato in codice rosso, il più grave, all'ospedale San Martino di Genova.