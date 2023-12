Scantinato in fiamme: era usato come dormitorio abusivo

Paura nella notte per l'incendio di uno scantinato in via Sampierdarena.

Il locale era usato come dormitorio da alcune persone senza fissa dimora che sono riuscite ad allontanarsi in tempo senza restare ferite o intossicate.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno bonificato le stanze e avviato un'indagine per capire se si è trattato di atto doloso oppure di un incidente: le fiamme potrebbero essere partite da una stufetta usata dai clochard per riscaldarsi.