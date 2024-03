Soccorso con ferite da arma da taglio, indaga la polizia

Un uomo di 46 anni originario del Sudamerica è stato soccorso nella notte a Sampierdarena con ferite da arma da taglio sulla schiena. Intorno alle ore 4:30 di sabato 16 marzo 2024 il primo allarme è stato lanciato dall'autista di un bus della linea 1 che ha spiegato di avere a bordo, in via Pieragostini, una persona che perdeva molto sangue. L'uomo è poi sceso in via Avio e ha a sua volta chiamato i soccorsi raccontando di essere caduto di schiena su alcuni cocci di bottiglia sparsi per la strada.

Sul posto il 118 ha inviato un'ambulanza della Croce d'Oro Sampierdarena mentre la polizia è intervenuta con gli agenti delle volanti. Il 46enne è stato soccorso e portato all'ospedale Villa Scassi in codice giallo, i poliziotti hanno avviato le indagini per chiarire i contorni della vicenda.

Nella notte le volanti sono intervenute anche in corso Italia dove era stata segnalata una rissa, all'arrivo gli agenti non hanno però trovato nessuno. Probabilmente i contendenti si erano già dileguati.

