Fanale guasto, in auto nasconde 54 grammi di cocaina

Intorno alle 16.30 di venerdì 16 settembre gli agenti di una volante, durante il regolare pattugliamento, hanno notato in via Cantore a Sampierdarena un uomo, alla guida di un'autovettuta con il fanale anterire non funzionante ed hanno così deciso di fermarlo.

Durante la sua identificazione il 52enne si è mostrato molto nervoso e a quel punto gli agenti hanno intensificato il controllo, trovandolo in possesso di due involucri contenenti complessivamente circa 54 grammi di cocaina, uno dei quali nascosto negli slip.

Il pusher, con svariati precedenti di polizia proprio in materia di spaccio, è stato arrestato e accompagnato presso il carcere di Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria.