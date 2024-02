Spacca plexiglas all''ufficio postale e aggredisce i dipendenti, l'allarme dei sindacati

Prima la discussione con gli operatori postali, poi gli insulti e infine un pugno che ha rotto il plexiglas di separazione rendendo inutilizzabile la postazione.

Ancora un episodio di violenza nell'ufficio postale di piazza del Monastero a Sampierdarena e soltanto l'ultimo di una serie nelle agenzie della città. Questa volta - martedì 30 gennaio in mattinata - l'uomo, sulla quarantina e già conosciuto ai dipendenti delle poste, è andato in escandescenze e ha cercato di aggredirli, poi nel parapiglia si è aggiunta anche una donna.

Alla fine sono dovuti intervenire gli agenti delle volanti della polizia di Stato per calmare le acque. Lui è stato denunciato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lei per resistenza. Gli impiegati temono per la propria incolumità e la preoccupazione è stata raccolta dal sindacalista Umberto Cagnazzo, coordinatore regionale Poste Slc Cgil: "Negli ultimi cinque mesi si sono verificati almeno tre episodi gravi e altri minori, i dipendenti entrano in turno non sapendo cosa potrà accadergli. Abbiamo chiesto più volte di mandare almeno delle guardie giurate nelle giornate più sensibili come quelle della consegna delle pensioni o quando, in generale, si prevede più affollamento e possibili disagi. Chiediamo attenzione ma per ora nessuna risposta".

Di recente episodi simili sono avvenuti in un ufficio a Cornigliano e in largo Zecca. In entrambi i casi si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine e dei sanitari per trattare sul posto i feriti.