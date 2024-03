Si ustiona con la stufa, è grave

Una donna è rimasta ustionata in seguito a un incidente domestico, avvenuto poco prima delle 11 di mercoledì 6 marzo 2024 sulle alture di Voltri, in zona Sambuco.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 2 e un'ambulanza della Croce Verde Pegliese, oltre all'elicottero Drago dei vigili del fuoco in quanto l'ambulanza aveva quantificato in una trentina di minuti il tempo necessario per raggiungere la paziente.

La donna, una volta stabilizzata sul posto, è stata accompagnata in codice rosso al Villa Scassi per essere ricoverata nel reparto grandi ustionati. Pare che si sia ustionata utilizzando alcol nel tentativo di accendere la stufa.