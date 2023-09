Giorgia Meloni al Salone Nautico: "Chi produce eccellenza italiana va difeso"

Bagno di folla tra moli, barche e stand per la premier Giorgia Meloni in visita al Salone Nautico di Genova. Poi l'incontro con le massime autorità genovesi e liguri e la firma sull’accordo per l’utilizzo dei Fondi Fsc (Fondi Sviluppo e Coesione 2021-2027) destinati alla Liguria, prima Regione a raggiungere l’intesa con il Governo. Così si è svolto il pomeriggio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in visita alla 63esima edizione del Salone Nautico.

Fondi europei

“La Liguria è stata più veloce, come molto spesso accade, nella definizione di questo accordo di coesione, ma è solo il primo esempio di una nuova stagione della capacità che avrà l’Italia di spendere i fondi europei", ha detto la presidente Meloni. "Vogliamo rappresentare una nazione responsabile, capace e in grado, soprattutto nei momenti di difficoltà, di non disperdere le risorse ma di raccontare al mondo che è la prima e la più brava a spendere quelle risorse”.

“Cerchiamo di far sì che l’Italia, che è stata troppo spesso fanalino di coda nella spesa dei fondi europei, sia una nazione virtuosa che possa fare da esempio per le altre. Questo richiede una strategia che oggi identifichiamo in questo lavoro con le singole Regioni e richiede il coraggio di dire che quando le risorse sono state messe su dei piani e non sono state spese nei tempi in cui dovevano essere spese devono essere definanziate per trasferire le risorse su altro e consente poteri sostitutivi da parte del governo nazionale quando le risorse non dovessero essere spese adeguatamente”.

L'economia del mare

Nella cornice del Salone Nautico in cui si spiaggia il successo del comparto con 7,33 miliardi di fatturato, GIorgia Meloni ha rilanciato l'economia del mare: "E' tra le infrastrutture più strategiche del Paese, nella prossima legge di bilancio noi abbiamo un collegato dedicato all'economia del mare, accoglieremo le proposte che arrivano dai vari settori compreso il settore della nautica con le sue necessità di semplificazione, questo è un settore che è stato a volte vituperato, usciamo da questa logica. Chi produce eccellenza italiana puà solo essere aiutato e difeso".