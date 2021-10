Due auto in fiamme nella notte, intervento dei vigili del fuoco

Nottata movimentata per i vigili del fuoco di Genova, oltre al grosso incendio divampato in corso Italia i pompieri sono intervenuti nella notte in salita della Crosetta, nella zona di via delle Ginestre a Marassi, per un incendio che ha coinvolto due automobili posteggiate.

Ancora da accertare le cause del rogo delle due autovetture, sul posto è intervenuta la squadra di Genova Est che ha domato le fiamme.

Non sono rimaste coinvolte persone e non risultano danni ad altre cose.