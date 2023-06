Riapertura trenino di Casella, festa con il salame più lungo del mondo: "40 metri di bontà"

Entroterra genovese in festa per la riapertura dell'intera tratta del trenino di Casella nella mattinata di sabato 10 giugno 2023.

Festeggiamenti iniziati a Sant'Olcese con il taglio del salame più lungo del Mondo, evento nato per celebrare una delle produzioni più rinomate e significative del territorio. Oltre a questo, spettacolo canoro a cura della Cantoria e dei Giovani Canterini di Sant'Olcese, bancarelle con prodotti a Km0, apertura dell'oratorio di San Giovanni Battista e iniziative per bambini e famiglie. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: "Il Salame più lungo del mondo è a Sant’Olcese. Quaranta metri di bontà, tradizione ed eccellenza in questa bella giornata di festa per la ripartenza dello storico Trenino ma soprattutto per valorizzare il nostro splendido entroterra".

A Serra Riccò appuntamento alla stazione di Crocetta d'Orero per la visita guidata al Museo diffuso a cura degli 'Amici Ferrovia Genova/Casella', con degustazione di vini della Valpolcevera accompagnati da focacce tradizionali, musica e 'Ripensando Postumia', appuntamento culturale con Antonella Traverso della Direzione Musei della Liguria e Patrizia Garibaldi del Museo Civico Archeologia Liguria.

Gran finale a Casella, con la presenza del Gruppo Storico Corte Fieschi, degustazioni a cura dalla Proloco di Casella, Expo delle valli con stand enogastronomici del territorio e Luna Park.

Il salame da record verrà poi donato in beneficenza. A tutti i partecipanti al viaggio in treno da piazza Manin a Genova fino a Casella sono stati distribuiti box omaggio con prodotti del territorio: ricotta e formaggetta di mucca Cabannina (entrambi Presidio Slow Food), salame artigianale, crostini con lardo della Val Polcevera, testa in cassetta della Valle Scrivia e canestrelli di Torriglia.