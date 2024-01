Furto a bordo di un’auto in sosta, 38enne arrestata

Ha tentato il furto a bordo di un'auto, ma è stata ''beccata' dalla polizia.

Gli agenti delle volanti hanno notato i movimenti della donna all'interno di un distributore di gas metano in via Piacenza. La 38enne ha forzato la serratura di un veicolo, è entrata e ha frugato nelle portiere e nel portaoggetti, per prendere delle monete e dei componenti di valore.

Arrestata con l'accusa di furto, è stata processata nella mattinata di giovedì 25 gennaio per direttissima.