Ruba marsupio a una turista in spiaggia, denunciato

Nell'ambito di controlli dei carabinieri del comando provinciale di Genova, è stato denunciato un cittadino egiziano, pregiudicato, per furto aggravato.

L'uomo, fermato per un controllo identificativo a Sestri Levante, dopo una perquisizione personale e? stato trovato in possesso di un marsupio risultato rubato poco prima in spiaggia a una turista lombarda. La refurtiva recuperata e? stata restituita.

Nell'ambito dei controlli sono anche stati denunciati un 50enne italiano per evasione dagli arresti domiciliari e un 65enne che, a seguito di un diverbio per futili motivi con un 55enne, lo ha minacciato e aggredito provocandogli lievi lesioni.

Nel corso degli stessi controlli, equipaggi del Nucleo Radiomobile di Genova, durante posti di blocco alla circolazione stradale effettuati lungo le arterie cittadine, hanno denunciato sei persone di eta? compresa tra 20 e 60 anni per guida in stato di ebbrezza e uno straniero per guida senza patente (mai conseguita).