Lavatrice nuova lasciata davanti alla porta di casa, un vicino la ruba

Ci sono caseggiati in cui i vicini di casa vanno d'amore e d'accordo e altri dove invece le liti sono all'ordine del giorno. Questo caso non rientra forse in nessuna delle due categorie, ma certo dopo questo episodio i rapporti fra i due vicini di casa non saranno idilliaci.

Lunedì 19 aprile 2021 la polizia è stata chiamata a intervenire in via delle Rovare a San Fruttuoso perché una donna non ha più trovato la lavatrice nuova che le era stata consegnata e lasciata davanti alla porta di casa. I sospetti sono subito ricaduti su uno dei vicini visto che per le scale ha trovato un pezzo, che si era staccato dalla lavatrice.

Gli agenti così hanno suonato alla porta dei vicini, finché in casa di uno hanno trovato una lavatrice, che combaciava perfettamente con il pezzo rotto, trovato sulle scale. L'inquilino, vistosi scoperto, ha reagito con violenza al punto di rimediare una denuncia, oltre che per furto, anche per lesioni e minacce a pubblico ufficiale.