Esplode tubo dell'acqua: strade allagate in centro

Si rompe un tubo, e la strada si allaga.

È successo nel pieno centro di Genova venerdì 23 dicembre verso le 12: tra via Bellucci, piazza Bandiera e piazza della Nunziata la polizia locale segnala la strada allagata a causa della rottura della condotta idrica.

Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco: per le 13 è arrivata anche Iren sul posto, per riparare il guasto. Non è stato necessario intervenire sulla viabilità: le auto continuano a transitare come sempre. Qualche difficoltà in più per i pedoni che, per non bagnarsi, compiono il giro di piazza della Nunziata.