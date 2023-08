Lo fermano sulla minicar e lo minacciano con un coltello, due denunciati

Era a bordo della sua minicar in via Rolla quando, alle 19 circa, due coetanei sono piombati in mezzo alla strada e lo hanno costretto a fermarsi. Uno dei due si è avvicinato al finestrino e lo ha minacciato con un coltello urlandogli di consegnare telefono e portafogli. Il 17enne, terrorizzato, è riuscito comunque a ripartire e a scappare.

Si è fermato più avanti a distanza di sicurezza e ha chiamato la madre che è corsa dal ragazzino. All'altezza di corso Perrone hanno riconosciuto i due malviventi e avvisato la polizia. Gli agenti delle volanti li hanno fermati e identificati: il più giovane, un 16enne, alla vista delle divise ha gettato il coltello sotto un furgone ma l'arma è stata recuperata; l'altro, appena 18enne, non ha opposto resistenza.

Portati in questura sono stati denunciati rispettivamente per possesso d'arma da taglio ingiustificato e per minacce aggravate.