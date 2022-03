Lancia la borsa della spesa sul bus, interviene la polizia locale

Prima ha inveito contro gli altri passeggeri, poi ha lanciato la borsa della spesa spargendo yougurt su sedili e persone, costringendo l'autista a fermare il bus.

Pomeriggio movimentato ieri, mercoledì 9 marzo, a bordo di un 7 in transito in via Rivarolo, dove la polizia locale è intervenuta in seguito alla richiesta del 112.

Una pattuglia del quinto distretto, giunta sul posto, ha prelevato il cittadino extracomunitario senza documenti e lo ha accompagnato negli uffici di piazza Ortiz per l'identificazione e la denuncia.