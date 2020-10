Lavori sulla rete, niente acqua in alcune vie di Rivarolo

A causa di lavori di manutenzione programmata alla rete di distribuzione idrica, giovedì 15 ottobre 2020 dalle ore 8.30 alle ore 17 Iren Acqua sospenderà l'erogazione idrica alle utenze allacciate in alcune vie di Rivarolo. In particolare si tratta di:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Via Vezzani (dal civ. 28A al civ. 109)

Passo Torbella (dal civ. 3)

Via Compagnoni

Via J.S.Bach.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.