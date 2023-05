Ritrovato l’anziano disperso a Busalla

Ritrovato l'anziano scomparso ieri sera nel bosco di Costalovaia a Busalla. L'uomo è stato trovato in un canalone dagli specialisti Saf (speleo, alpino, fluviale) dei vigili del fuoco con il soccorso alpino. Gli operatori hanno approntato una manovra di calata e recupero in due tratte di circa 60 metri ciascuna, portando sulle spalle una speciale barella da montagna. L'87enne in discrete condizioni di salute è stato affidato alle cure del 118.

La famiglia aveva dato l'allarme ieri sera, giovedì 18 maggio, quanto l'uomo non ha fatto ritorno a casa, ma ha risposto alle chiamate dicendo di non trovare più il sentiero.

Purtroppo il telefono datato non riesciuva ad essere agganciato dai vigili del fuoco che per tutta la notte hanno portato avanti le ricerche. In campo, oltre alle squadre dalla sede centrale e dai distaccamento, il nucleo cinofilo e gli operatori dei droni e delle telecamere termiche.