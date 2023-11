Rissa tra minori finisce a coltellate, 13enne denunciato

È conosciuto da tempo alle forze dell'ordine il ragazzino di appena 13 anni che ieri pomeriggio è stato fermato e denunciato per porto di oggetti atto a offendere, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Si trovava ai giardinetti con altri coetanei quando, per futili motivi, ha tirato fuori un coltello e al culmine di una rissa ha ferito - fortunatamente in modo superficiale - un 15enne alle braccia. Visita al pronto soccorso per la vittima e passaggio al commissariato di Sestri Ponente per il giovanissimo aggressore, poi segnalato alla procura e al tribunale dei minori.

Già in carico agli assistenti sociali, il 13enne italiano, in passato è stato trovato dagli agenti in possesso di una pistola e di sostanze stupefacenti; secondo quanto appreso, invece, quest'ultimo episodio non sarebbe legato al mondo dello spaccio ma ad atti di bullismo.