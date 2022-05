Rissa a Caricamento: 18enne ferisce un 24enne con un coltello e una catena

Rissa a Caricamento, dove un 18enne ha ferito un ragazzo di 24 anni, riportandogli ferite alla mano e alla tempia, ed è stato denunciato dalla polizia.

È iniziato tutto giovedì sera, quando la Squadra Investigativa del commissariato Centro, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine Liguria, personale della Questura, due unità cinofile dell’Upg e un'unità cinofila della Guardia di Finanza, ha effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio in centro storico finalizzato al contrasto dei reati inerenti gli stupefacenti. In particolare è stata monitorata la zona di via delle Vigne, via Maddalena, vico Mele, via di Soziglia, via San Luca e piazza San Sepolcro, in quanto sovente punta di frequentazione tra spacciatori e tossicodipendenti e, in risposta ad esposti pervenuti al Commissariato, la zona di Sottoripa, dove in passato sono avvenute alcune risse.

Alle 21 il personale del Reparto Prevenzione Crimine Liguria è intervenuto in piazza Caricamento per una lite tra due ragazzi di 18 e 24 anni durante la quale il più giovane ha ferito l’altro utilizzando un coltello e una catena. Armi che gli sono state trovate addosso e sono state sequestrate.

La vittima presentava una ferita alla mano destra ed un piccolo taglio sanguinante all'altezza della tempia sinistra per il quale è stato trasportato presso l'ospedale Galliera in codice giallo e dimesso poi con prognosi di 7 giorni.

Il 18enne è stato denunciato per lesioni aggravate e porto di oggetti atti a offendere.