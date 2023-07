Il saluto speciale a Vincenzo Spera nell'ambito di EstateSpettacolo al Porto Antico

Porto Antico di Genova e Duemilagrandieventi, in occasione della serata conclusiva di Live in Genova Festival e del concerto di Olly, giovane artista al quale era molto legato, si uniscono per un saluto affettuoso a Vincenzo Spera.

Un momento per ricordare il manager genovese e conosciutissimo promoter di eventi musicali, morto nella notte del 13 marzo scorso dopo essere stato investito da una moto a Castelletto, mentre stava attraversando la strada per tornare a casa. La sua morte aveva suscitato un'ondata di incredulità e commozione.

L'appuntamento per ricordarlo, dunque, è fissato per venerdì 21 luglio alle ore 21,45 all'Arena del Mare del Porto Antico.