Liguria Regione Europea dello sport 2025, a che punto è la candidatura

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 10 gennaio 2023 Brunello Brunetto (Lega Liguria-Salvini) ha presentato un'interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta l'avanzamento della procedura relativa alla candidatura al titolo 'European Region of Sport 2025'.

Il consigliere ha ricordato che la manifestazione è uno strumento per diffondere la pratica sportiva come mezzo di tutela della salute e per mettere in maggior sinergia le Istituzioni e il mondo sportivo e che diversi Comuni liguri hanno già ottenuto il titolo e altre Regioni hanno avanzato la candidatura.

L'assessore allo sport Simona Ferro ha ricordato la creazione di un tavolo di lavoro per definire le strategie per promuovere l'iniziativa e, in particolare, ha illustrato gli incontri avvenuti a partire dall'estate scorsa.

Ferro ha annunciato che nella primavera prossima è prevista la presentazione agli organismi europei del dossier di candidatura della Regione e che nell'autunno prossimo la Regione ospiterà una commissione per la visita ispettiva ai fini del conferimento del titolo.