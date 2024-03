Arresti domiciliari per il rapinatore di via Cairoli

Mercoledì 13 marzo 2024 si è tenuta l'udienza di convalida davanti al giudice per l'indagine preliminare per il 34enne, finito in carcere dopo essere stato arrestato in flagranza in un supermercato di via Cairoli mentre era intento a tentare di forzare la cassa.

Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per il giovane, che così ha potuto lasciare il carcere. Nel frattempo, come spiega il suo legale, l'avvocato Guido Mascia, al giovane non è stata notificata alcuna accusa per altri tentativi di rapina, in merito agli indumenti rinvenuti nella sua casa.

Il 34enne è stato arrestato nella serata di lunedì 11 marzo 2024 da una pattuglia del nucleo centro storico della polizia locale dopo essere stato bloccato da un carabiniere libero dal servizio, attirati dalle urla provenienti dall'interno dell'esercizio commerciale.

L'uomo indossava un casco, mascherina e occhiali e aveva con sé cutter, cacciavite, tenaglie e cavatappi. Entrato nel supermercato, avrebbe spintonato la cassiera, per poi tentare di aprire la cassa con l'apposita chiave. Non riuscendoci, ha provato a forzarla con un cacciavite per poi essere bloccato.